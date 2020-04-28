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Губернатор Ленобласти рассказал о возможном смягчении режима самоизоляции после майских праздников

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Однако ситуация складывается успешно не во всех районах.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о смягчении режима самоизоляции в некоторый районах области после майских праздников.

Речь идет о тех районах, где ситуация с коронавирусом является стабильной, и количество заболевших не растет. Там разрешат работать малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям. В некоторых районах, наоборот, режим придется ужесточить. В течение майских праздников будут подготовлены два плана дальнейшего развития. 

Также Дрозденко подчеркнул, что области удалось перевыполнить задачу по обеспечению коек кислородом. Это важно для борьбы с инфекцией. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в магазинах Ленобласти проведут дезинфекцию

Видео: Александр Дрозденко / Instagram 

Теги: дрозденко, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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