В магазинах Ленобласти проведут дезинфекцию

Генеральную уборку проведут в 54-х магазинах.

В четверг, 30 апреля, в продовольственных магазинах Ленобласти проведут обязательную уборку и дезинфекцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Генеральная уборка помещений и инвентаря будет проводиться с 16 до 22 часов в 54 магазинах. Ознакомиться с перечнем продовольственных и табачных магазинов вы можете здесь. Они располагаются в крупных городах, поселках и населенных пунктах, располагающихся около основных региональных и федеральных трасс.

Такая мера должна предупредить распространение новой коронавирусной инфекции.

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