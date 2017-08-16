Дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга продолжат работу в усиленном режиме до 31 июля

Северную столицу ожидают две масштабные уборки.

Сегодня, 28 июля, завершился саммит Россия — Африка, однако уже 30 июля Петербурге начнет отмечать День ВМФ, в связи с чем дорожники и садовники продолжат работать в усиленном режиме. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В Комитете по благоустройству сообщили, что в воскресенье, 30 июля, Северную столицу ожидают две масштабные уборки: после проведения парада и после салюта. Только утром понедельника усиление будет снято.

Ранее на Piter.TV: циклон отменил обещанную жару в День ВМФ.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга