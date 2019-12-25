Циклон отменил обещанную жару в День ВМФ

Все ранее заявленные прогнозы на конец июля- начало августа оказались неверны.

Из-за пришедшего в Петербург циклона синоптикам пришлось полностью поменять прогнозы погоды конца июля-начала августа. В частности, жары не ожидается и в День ВМФ, но это не значит, что на улице будет царить ненастье. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Закрутившийся циклон и прошедший сегодня через Санкт-Петербург не только залил его дождями, но и внес коррективы в последующую погоду вплоть до воскресенья. Но на День ВМФ пусть будет и не так тепло, как планировали, но погода днем должна быть хорошая

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Так, 30 июля столбики термосетров в городе покажут 22-24градусов. Ночью и утром возможны кратковременные дожди в ряде районов.

Ранее мы сообщили о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о проливных дождях в течение дня.

Фото: Piter.TV

