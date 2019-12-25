  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Циклон отменил обещанную жару в День ВМФ
Сегодня, 15:09
67
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Циклон отменил обещанную жару в День ВМФ

0 0

Все ранее заявленные прогнозы на конец июля- начало августа оказались неверны.

Из-за пришедшего в Петербург циклона синоптикам пришлось  полностью поменять прогнозы погоды конца июля-начала августа. В частности, жары не ожидается и в День ВМФ, но это не значит, что на улице будет царить ненастье. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Закрутившийся циклон и прошедший сегодня через Санкт-Петербург не только залил его дождями, но и внес коррективы в последующую погоду вплоть до воскресенья. Но на День ВМФ пусть будет и не так тепло, как планировали, но погода днем должна быть хорошая

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Так, 30 июля столбики термосетров в городе покажут 22-24градусов. Ночью и утром возможны кратковременные дожди в ряде районов.

Ранее мы сообщили о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о проливных дождях в течение дня.

Фото: Piter.TV
 

Теги: день вмф, санкт-петербуг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии