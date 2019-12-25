МЧС предупреждает петербуржцев о проливных дождях в течение дня

К вечеру осадки станут кратковременными, однако в субботу, 29 июля, они продолжатся.

Главное управление МЧС РФ по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды 28 июля. В ведомстве отметили, что город ждут проливные дожди, ссылаясь на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Стихия настигнет Северную столицу утром и днём. К вечеру осадки станут кратковременными, однако в субботу, 29 июля, они продолжатся.

Температура на предстоящих выходных не поднимется выше 20 градусов. До этого синоптики пообещали горожанам жару, но из-за прихода в регион циклонов этот прогноз откладывается.

Фото: Piter.TV