В Петербурге рассказали о лечении пациентов с онкологией в условиях коронавируса

Все операции, которые могут спасти жизнь человека, проводятся.

В Петербурге не планируют перепрофилировать для лечения больных коронавирусом "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)". Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" директор медучреждения Владимир Моисеенко.

Онкологический центр не входит в перечень учреждений, которые собираются перепрофилировать. Моисеенко отметил, что пациентов с онкологией много, поэтому откладывать лечение недопустимо.

Коронавирус сказался на лечении онкологических больных, однако в Центре стараются сделать все возможное, чтобы защитить пациентов и персонал. Подход к лечению изменился. Приходится откладывать операции, которые на сегодняшний день неактуальны, то есть могут быть проведены позже. Также на более поздний срок переносят предопухолевые операции, когда врачи уверены, что это не рак, рассказал профессор. Все операции, которые могут спасти жизнь человека, выполняются.

Ранее Piter.TV рассказал о возможном перепрофилировании онкоцентра им. Петрова. Пациенты выступили против.

Фото: oncocentre.ru