В Петербурге рассказали, как хоронят умерших от коронавируса людей

Их хоронят в закрытых гробах или кремируют.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как хоронят умерших, у которых подтвердился коронавирус. Об этом пишут РИА Новости.

Специалисты заявили, что тела не выдаются для прощания родственникам. Их хоронят в закрытых гробах. Сегодня для этих целей определено новое Колпинское кладбище. Родственники также могут кремировать умерших. В таком случае им выдается прах в урне.

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом достигло 47 121 человек. При этом более 3 тысяч выздоровело, зарегистрировано 405 летальных исходов.

Ранее мы писали, что в Россельхознадзоре опровергли возможность передачи коронавируса от животного к человеку.

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