В Петербурге расширяют список памятных дат блокады и войны

Беглов анонсировал выставку Ленинград 1942 ко Дню Победы.

Губернатор Петербурга сообщил о подготовке мероприятий ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и напомнил о других значимых памятных датах.

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к празднованию Дня полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом губернатор рассказал в еженедельном вечернем обращении. По его словам, в Московском Парке Победы к памятной дате откроется выставка "Ленинград 1942".

Глава города отметил, что в системе образования Петербурга действует 38 школьных музеев, посвященных блокаде. Еще около 150 образовательных учреждений имеют постоянные стенды и экспозиции, рассказывающие о блокадных днях. В школах города открыто 295 мемориальных "парт" Героев. Также губернатор сообщил о запуске нового сервиса на портале "Архивы Петербурга". Поисковая система "Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой" позволяет гражданам, которые прожили в осажденном городе менее четырех месяцев, подтвердить статус жителя блокадного Ленинграда.

Александр Беглов напомнил, что в 2026 году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. В связи с этим в городе планируется отметить День Ленинградского народного ополчения и дату начала работы ледовой Дороги жизни. Отдельно губернатор рассказал, что на совете с ветеранами обсуждался вопрос о включении в перечень памятных дат Дня героического прорыва кораблей и судов Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

Фото: Государственный мемориальный музей истории Санкт-Петербурга