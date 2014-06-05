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В Петербурге расширят зону платной парковки
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В Петербурге расширят зону платной парковки

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В текущем году платная парковка полностью охватит Центральный и Адмиралтейские районы, а в следующем – Петроградский и Василеостровский районы.

В Петербурге расширят зону платного парковочного пространства в связи с высоким уровнем автомобилизации населения. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

В текущем году платная парковка полностью охватит Центральный и Адмиралтейские районы, а в следующем – Петроградский и Василеостровский районы. Платные парковки будут разграничены на 23 зоны, которые учитывают границы внутригородских муниципальных образований Петербурга. По данным комитета по транспорту, к концу года общая территория платной парковки составит почти 28 тыс. и будет включать 364 улицы. 

На сегодняшний день платная парковка есть на 99 улицах Центрального района, там обустроены свыше 8 тыс. мест. 

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, куда жаловаться на парковку самокатов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: парковка, платная, районы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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