В Петербурге расширят зону платной парковки

В текущем году платная парковка полностью охватит Центральный и Адмиралтейские районы, а в следующем – Петроградский и Василеостровский районы.

В Петербурге расширят зону платного парковочного пространства в связи с высоким уровнем автомобилизации населения. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В текущем году платная парковка полностью охватит Центральный и Адмиралтейские районы, а в следующем – Петроградский и Василеостровский районы. Платные парковки будут разграничены на 23 зоны, которые учитывают границы внутригородских муниципальных образований Петербурга. По данным комитета по транспорту, к концу года общая территория платной парковки составит почти 28 тыс. и будет включать 364 улицы.

На сегодняшний день платная парковка есть на 99 улицах Центрального района, там обустроены свыше 8 тыс. мест.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, куда жаловаться на парковку самокатов.

Фото: Piter.tv

