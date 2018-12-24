В Петербурге расширят парк "Героев-пожарных"

Территорию под строительство предоставили в КИО.

Комитет имущественных отношений передал 21 гектар земли в собственность Петербурга. Ранее территория являлась федеральным объектом. Теперь власти города смогут увеличить пространство парка "Героев-пожарных" во Фрунзенском районе Северной столицы.

Отметим, что ранее на участке размещались "антенные поля". После заключенной сделки с Росимуществом, территорию отдали КИО. В ближайшее время по Софийской улице около 71 дома создадут рекреационную зону.

Напомним, что СК России расследует обстоятельства лишения инвалида-спецназовца квартиры в Петербурге.

Фото: Piter.tv