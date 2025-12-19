В Петербурге расширили сеть контроля качества атмосферного воздуха

Число станций мониторинга воздуха в городе увеличили до 30.

В Санкт-Петербурге завершили замену станций мониторинга качества атмосферного воздуха на оборудование отечественного производства, общее количество пунктов контроля увеличено до 30.

В Петербурге установили новые системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Станции прежнего образца заменили на оборудование российского производства. Количество пунктов контроля выросло с 25 до 30.

Новые станции работают в круглосуточном режиме. Оборудование измеряет 23 показателя, включая 21 загрязняющее вещество. Системы мониторинга фиксируют концентрации оксидов азота, аммиака, угарного газа, диоксида серы, а также формальдегида, фенола, летучих органических соединений. Отдельно ведется контроль уровня мелкодисперсной пыли.

Фото: Piter.TV