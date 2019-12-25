В Петербурге расширили перечень получателей антивирусной поддержки

Пострадавших от ограничительных мер отраслей оказалось больше.

Губернатор Петербурга расширил перечень организаций, которые получат дополнительные меры поддержки в условиях коронавируса.

Так как список скорректировали на федеральном уровне, на региональном также пришлось его корректировать. На скидку пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения теперь могут рассчитывать и производственные компании, и научные исследователи. Владельцы недвижимости получат 50% скидку налога на имущество за второй квартал текущего года, с условием, если снизят ставки для арендаторов. Также, благодаря изменениям, налогоплательщики Петербурга, которые входят в пострадавшие отрасли, имеют право не оплачивать авансовые платежи за отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу в случае подачи соответствующего заявления в налоговый орган. Если заявление подано не было, то у предприятия есть возможность отсрочить уплату с последующей рассрочкой по уплате платежей.

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