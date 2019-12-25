Профессионалы поделятся опытом с начинающими бизнесменами Ленобласти

Специальные курсы организованы региональным Фондом поддержки предпринимательства.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и компания STARTUP FAMILY ждут начинающих бизнесменов, желающих принять участие в образовательной программе по предпринимательским навыкам и созданию проектов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Мероприятия пройдут в формате наставничества: участники смогут перенять опыт успешных предпринимателей. Ожидается, что основная часть занятий пройдет в режиме online. Слушателей разделят на 25 групп по 20 человек в каждой.

В конце обучения ученики представят свои бизнес-проекты, наиболее удачные из которых будут презентованы на площадке Центра "Мой бизнес".

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно перейти по ссылке.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти построят 23 дополнительных центра "Точка роста".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области