В Ленобласти построят 23 дополнительных центра "Точка роста"

В распоряжении учеников появятся 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности.

К 1 сентября в 15 районах Ленинградской области заработают 23 дополнительных центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" . Общее количество центров в регионе достигнет 51. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На техническое обеспечение новых "Точек роста" уже выделено 8,5 миллионов рублей из регионального бюджета. Общая стоимость мероприятий составит примерно 29 миллионов рублей. В учреждения поступят 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и манекены для отработки оказания первой помощи.

Добавим, что обучение в центрах проходит по таким предметам, как информатика и ОБЖ, а также современные технологии. Доступны и уроки по гуманитарным и естественнонаучным направлениям.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти 55 выпускников стали "стобалльниками" по ЕГЭ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области