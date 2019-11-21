В Петербурге рассчитывают провести культурный форум в традиционном формате

Форум запланирован на середину ноября.

Администрация Северной столицы надеется провести Международный культурный форум в традиционном формате, если эпидемическая ситуация это позволит. Форум должен пройти 12-14 ноября.

Мероприятие является главным событием осени. Девятый культурный форум посвятят теме взаимосвязи культуры и цивилизации. Почетными гостями станут эксперты из Франции, Азербайджана и Германии. Организовывают форум правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга.

Итоги прошлогоднего форума.

Фото: Piter.TV