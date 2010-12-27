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В Петербурге разорившиеся компании выставят на торги 118 новых автомобилей KIA
Сегодня, 12:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге разорившиеся компании выставят на торги 118 новых автомобилей KIA

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Торги пройдут 7 октября.

В понедельник, 30 сентября, стало известно о том, что в Петербурге разорившиеся компании выставят на торги 118 новых автомобилей KIA. Об этом сообщает АБН.

Как оказалось,  ООО "Аксиома моторс", ООО "Автоцентр Аврора СПб" и ООО "Автоцентр Аврора Юг" объявлены банкротом. Сразу три компании назначили торги на 7 ноября. Среди лотов практически весь модельный ряд KIA. Цены варьируются от 30,9 — 74,5 млн рублей  в зависимости от количества машин.

Напомним, что  счета автодилера "Аврора" оказались заморожены после проблем с банком "Открытие". 

Ранее мы сообщали о том, что Сбербанк снижает ставки по ипотеке от 7,3% годовых.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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