Торги пройдут 7 октября.

В понедельник, 30 сентября, стало известно о том, что в Петербурге разорившиеся компании выставят на торги 118 новых автомобилей KIA. Об этом сообщает АБН.

Как оказалось, ООО "Аксиома моторс", ООО "Автоцентр Аврора СПб" и ООО "Автоцентр Аврора Юг" объявлены банкротом. Сразу три компании назначили торги на 7 ноября. Среди лотов практически весь модельный ряд KIA. Цены варьируются от 30,9 — 74,5 млн рублей в зависимости от количества машин.

Напомним, что счета автодилера "Аврора" оказались заморожены после проблем с банком "Открытие".

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