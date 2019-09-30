Сбербанк снижает ставки по ипотеке от 7,3% годовых

В банке рассказали о нововведениях с первого октября.

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке. Купить квартиру в новостройке россиянин сможет по ставке от 7,3% годовых на первичном рынке.На вторичном рынке приобрести жилплощадь можно будет от 8,8% годовых. Об этом сообщает пресс-служб организации.

В среднем снижение ставок по ипотеке составит 0,3 п.п. Такой же показатель будет для кредита на строительство жилого здания, загородную недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости, покупку гаражного помещения или машино-места. Клиенты других банков получат возможность рефинансировать ипотеку по ставке от 9,5%. В этом случае снижение ставок по ипотеке составит 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Отметим, что снижение ставок не коснется клиентов, которые приобретали жилье по программе государственной поддержки для семей с детьми и "Военной ипотеке".

Ранее Piter.tv писал о том, что в России существенно вырос средний срок ипотеки.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv, Youtube/Группа EMCG