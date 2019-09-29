В России существенно вырос средний срок ипотеки

По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита увеличился из-за активности банков, которые стараются предложить клиентам более дорогие объекты недвижимости.

Россияне сегодня берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет, при этом в начале 2018 года средний срок жилищного займа составлял 14 лет. Об этом РИА Новости рассказали специалисты бюро кредитных историй "Эквифакс".

По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита увеличился из-за активности банков, которые стараются предложить клиентам более дорогие объекты недвижимости. А для этого требуется большая сумма и увеличение срока кредита.

По итогам августа, средняя сумма выдаваемых кредитов на недвижимость составила 2,5 миллиона рублей. Это больше на 10%, чем в августе 2018 года. Также растет и сумма ежемесячного платежа. С начала 2018 года по август текущего года этот показатель вырос в целом по стране на 12% – до 28 тыс. рублей.

Ранее Сбербанк снизил ставку на ипотеку и потребительские кредиты.

Видео: Piter.TV