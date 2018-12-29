  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с начала зимы растопили миллион кубометров снега
Сегодня, 16:24
106
nastya960

В Петербурге с начала зимы растопили миллион кубометров снега

0 0

Больше всего приняли снега на двух пунктах: на Обводном канале и на Кушелевской дороге.

В Петербурге с начала зимы утилизировали более миллиона кубометров снега. Утром 16 января на инженерно-оборудованный снегоприемный пункт привезли миллионный кубометр снега. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

Больше всего приняли снега на двух пунктах: на Обводном канале (139 тысяч кубометров) и на Кушелевской дороге (107 тысяч кубометров снега). Пункты работают с превышением проектной производительности.

Зимой "Водоканал" принимает снег на 11 снегоплавильных пунктах и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктах.

В скором времени Петербург и область заметет снегом.
Фото: Piter.TV

 

Все новости района
Теги: кушелевская дорога, обводный канал, снег, снег в петербурге, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий