Петербург и область заметет снегом

За день может выпасть от 8 до 20 сантиметров снега.

В Петербурге и области в скором времени ожидается сильный снегопад, метель и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь с 16 на 17 января в Ленинградской области местами будет идти небольшой снег. К утру он дойдет до большинства районов и самого Петербурга. За день может выпасть от 8 до 20 сантиметров снега. Столбик термометра опустится до 5-15 градусов ниже нуля ночью, а днем уже может стать 0 градусов.

Снег ожидается и в пятницу, днем будут метели, на улице будет минус 3-8 градусов.

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