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В Парке Победы теперь живет грустный осьминог из снега
Сегодня, 16:03
198
nastya960

В Парке Победы теперь живет грустный осьминог из снега

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Его слепили местные жители.

В Московском районе Санкт-Петербурга креативнее всего подошли к образовавшимся сугробам. Местные жители слепили из снега грустного осьминога в Парке Победы. О такой находке в социальных сетях сообщают очевидцы.

К сожалению, никто не знает имя автора данного шедевра, но к его работе не остался равнодушен никто.

Это грустный снежный осьминог за забором Парка Победы, который встречает по пути на работу и с работы. Есть же люди с руками.

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Ранее на Piter.TV: Припаркованные в местах уборки снега автомобили будут отвозить на штрафстоянку.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: парк победы, снег, снежная фигура, сугробы, творчество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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