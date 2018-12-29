В Парке Победы теперь живет грустный осьминог из снега

Его слепили местные жители.

В Московском районе Санкт-Петербурга креативнее всего подошли к образовавшимся сугробам. Местные жители слепили из снега грустного осьминога в Парке Победы. О такой находке в социальных сетях сообщают очевидцы.

К сожалению, никто не знает имя автора данного шедевра, но к его работе не остался равнодушен никто.

Это грустный снежный осьминог за забором Парка Победы, который встречает по пути на работу и с работы. Есть же люди с руками. Подпись к посту

Ранее на Piter.TV: Припаркованные в местах уборки снега автомобили будут отвозить на штрафстоянку.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК