Припаркованные в местах уборки снега автомобили будут отвозить на штрафстоянку

По улицам начнет курсировать еще больше патрульных машин и эвакуаторов.

В Петербурге на время прекратились снегопады. За это время коммунальщики хотят убрать наледь с крыш и снег, накопившийся у дорог. Чтобы уборка была эффективной, автомобилистам необходимо убрать свои машины с дорог, а особенно с мест, где парковка запрещена. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За соблюдением требований будут следить сотрудники ГИБДД. В эти дни на улицах города начнет курсировать увеличенное количество патрульных машин и эвакуаторов. Авто нарушителей будут отвозить на штрафстоянку. Соответствующее решение приняли 15 января на штабе по благоустройству под председательством главы Центрального района Андрея Хлуткова.

Во вторник, 15 января, коммунальщики намерены очистить 246 кровель и улицы в центре города. Для этого привлекут 200 кровельщиков, 450 дворников и спецтехнику.

Ранее мы писали, что на улицах Петербурга появились блокадные репродукторы.

Фото: pixabay.com