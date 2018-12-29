На улицах Петербурга появились блокадные репродукторы

Устройства подключены к системе звукового оповещения и информирования.

В преддверии 75-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда в историческом центре Петербурга появились точные копии блокадных репродукторов. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что установленные устройства полнофункциональны и подключены к системе звукового оповещения и информирования. Как и другие репродукторы, присутствующие на Невском проспекте, они будут применяться для звукового сопровождения массовых мероприятий, а также для передачи сообщений Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Напомним, первые репродукторы появились в городе на Неве в 1924 году. Горожане называли их "рупорными громкоговорителями", так как они внешним видом напоминали рупоры. В первые месяцы блокады на улицах Петербурга было установлено 1500 громкоговорителей. Они играли важную роль в годы войны и стали символом блокады Ленинграда.

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Фото: visit-petersburg.ru