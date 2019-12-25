На улице Ефимова эвакуируют автомобили

Силовики разворачивают машины и не дают припарковаться на Ефимова.

Днем, 7 февраля, на улице Ефимова эвакуируют припаркованные автомобили. Очевидцы с места событий рассказывают, что сотрудники силовых ведомств просят автомобилистов припарковать машину в другом месте, а уже стоящие авто забирает эвакуатор.

К месту действия прибывают спецтехника и военные грузовики.

На Сенной площади замечено большое количество автозаков и патрульных машин.

Piter.tv публиковал видео, где у Гостиного двора собрались машины полиции, Росгвардии, автобусы и уборочная техника. На данный момент улицы и станции метро не перекрыты и продолжают работу в штатном режиме.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА