Петербуржцы снова заметили полицию и уборочную технику в центре города

Видео происходящего, в частности, на Гостином дворе, поделились читатели Piter.tv.

Петербуржцы снова заметили в центре города, то, что напомнило происходившее накануне в субботу, 6 февраля. Видео, поступившее в редакцию Piter.tv от читателя, показывает, как у Гостиного двора собрались машины полиции, Росгвардии автобусы и уборочная техника.

Распоряжений о перекрытии улиц пока не поступало. Такую же технику читатели заметили на Дворцовой площади и у Мариинского дворца, куда 31 января добрались протестующие.

Сторонники Алексея Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля. Об этом рассказал соратник политика Леонид Волков в эфире программы "Навальный Live".

По словам Волкова, 6 и 7 феврали по стране не планируется протестных акций, так как из-за задержаний и административных арестов их "просто некому" проводить. При этом Волков отметил, что количество протестующих снижается из-за насилия и запугивания выходящих на акции.

Однако несмотря на заявление, центр Петербурга днем 6 февраля был перекрыт для транспорта. В петербургских ведомствах не смогли определиться, чья это была инициатива.

Видео: читатели Piter.tv