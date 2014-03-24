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В Петербурге не смогли определиться, в чьей компетенции было перекрытие движения в центре города
Сегодня, 10:23
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mook1

В Петербурге не смогли определиться, в чьей компетенции было перекрытие движения в центре города

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В полицию журналистов направили и "транспортные чиновники".

Остался открытым вопрос, чья ответственность лежит на решении о перекрытии улиц в центре Петербурга накануне в субботу. Дороги в центре города были перекрыты в период до 16 часов 6 февраля. Позже была открыта станция метро "Невский проспект", а другой общественный транспорт вернулся на главный проспект города.

Отдельно отмечалось, что движение перекрывалось "по требованию полиции". В этом направлении СМИ направили и чиновники, отвечающие за транспортную сферу в городе. Журналисты портала "Фонтанка" обратились в пресс-службу ГУ МВД, где был получен ответ. 

Перекрытие транспорта — не в компетенции полиции

– пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, перекрытие движения, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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