В Петербурге за сутки эвакуировали 500 машин

Двести из них мешали уборке снега.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки снова эвакуировали почти 500 автомобилей, которые мешали уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За нарушение правил парковки или стоянки на эвакуаторе был увезен 281 автомобиль. Машины тех автомобилистов, которые парковались правильно, но мешали снегоуборочной технике, были перемещены на стоянки уполномоченными организациями (201 машин).

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напоминают автовладельцам о требованиях соблюдать правила парковки и остановки машин.

Фото: Piter.TV