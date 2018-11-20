В ночь с 7 на 8 февраля в центральной части Петербурга будут чистить снег

В Петербурге за прошедшие сутки за нарушение правил парковки или стоянки эвакуировано на специализированные стоянки 266 автомобилей. Также уполномоченными организациями для уборки магистралей перемещено 398 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В ночь на с 7 на 8 февраля с 21:00 в центральной части города очищать проезжую часть и тротуары от снега будут по следующим адресам:
- улица Чехова,
- Басков переулок,
- Преображенская площадь,
- улица Рылеева,
- Манежный переулок.
Водителей убедительно просят не оставлять автомобили у домов на данных улицах. Припаркованные машины эвакуируют или переместят на Кирочную улицу и Литейный проспект.
Также продолжаются работы по вывозу и уборке снега на Захарьевской и Фурштадтской улицах.
Фото: Piter.TV
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