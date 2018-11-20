В ночь с 7 на 8 февраля в центральной части Петербурга будут чистить снег

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области просит водителей не оставлять автомобили на указанных улицах после 21:00.

В Петербурге за прошедшие сутки за нарушение правил парковки или стоянки эвакуировано на специализированные стоянки 266 автомобилей. Также уполномоченными организациями для уборки магистралей перемещено 398 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ночь на с 7 на 8 февраля с 21:00 в центральной части города очищать проезжую часть и тротуары от снега будут по следующим адресам:

- улица Чехова,

- Басков переулок,

- Преображенская площадь,

- улица Рылеева,

- Манежный переулок.

Водителей убедительно просят не оставлять автомобили у домов на данных улицах. Припаркованные машины эвакуируют или переместят на Кирочную улицу и Литейный проспект.

Также продолжаются работы по вывозу и уборке снега на Захарьевской и Фурштадтской улицах.

Фото: Piter.TV