В Петербурге арестовали грабителей, использовавших сильные медпрепараты

Злоумышленники совершили целую серию краж, подсыпая лекарства своим жертвам.

Петербургская полиция раскрыла целую серию краж, осуществить которые помогли сильнодействующие лекарства. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Еще в марте 2019 года полиция задержала женщину и мужчину, выходцев Калининградской области, которых подозревали в ограблении иностранца на Малой Конюшенной улице. Дальнейшие следственные действия позволили установить, что пара злоумышленников еще несколько раз обчищала карманы отравленных жертв. В минувшем феврале разбойники украли у 36-летнего предпринимателя дорогой айфон из частного дома в Ленобласти, а также сняли с карты около 200 тысяч рублей. В марте злоумышленники украли в кафе на Невском проспекте рюкзак у 47-летнего псковича. В сумке был мобильный телефон, деньги и документы. В том же месяце не повезло 40-летнему кассиру на Лиговском проспекте, которого лишили телефона и списанных с карты 9 тысяч рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела о краже.

Награбленное частично изъято, а в ходе обыска в хостеле на Лиговском проспекте, где злоумышленники временно проживали, полиция обнаружила четыре телефона, 20 тысяч рублей и сильнодействующие медицинские препараты. Их, как полагают стражи порядка, пара и использовала в своих преступлениях. Также у бандитов изъяли иномарку, приобретенную на снятые с карты одной из жертв денег.

Злоумышленники арестованы, полиция продолжает раскрывать эпизоды преступной деятельности.

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