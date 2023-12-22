Полицейские раскрыли серию краж в магазинах Петербурга и Ленобласти на 3,7 млн рублей

Подозреваемыми оказались трое иностранцев в возрасте 32, 33 и 36 лет.

Полиция раскрыла серию краж товаров из магазинов в Петербурге и Ленобласти на 3,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России 9 апреля.

Отмечается, что в период с 30 января по 4 апреля 2024 года в различные отделы Петербурга и Ленобласти поступило 17 сообщений о кражах из магазинов. Во всех случаях в ночное время неизвестные отжимали входные двери точек и похищали, преимущественно, табачную продукцию.

Злоумышленников задержали утром 4 апреля при попытки совершения очередной кражи в Выборгском районе города. Подозреваемыми оказались трое иностранцев в возрасте 32, 33 и 36 лет. При этом средний из них получил гражданство РФ 1,5 года назад.

Правоохранителями установлено, что все похищенное сообщники сбывали на одном из крупных петербургских рынков. В их отношении следственными подразделениями Невского, Красносельского, Выборгского, Фрунзенского, Красногвардейского районов города, Всеволожского и Кировского районов области возбуждены уголовные дела, которые будут объединены в одно производство.

На время расследования дела фигуранты заключены под стражу.

Ранее на Piter.TV: рецидивист пытался скрыться на похищенном велосипеде.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти