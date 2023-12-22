В Омске завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте безакцизных табачных изделий

Сотрудники МВД направили материалы дела в суд.

На территории Омской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте безакцизных табачных изделий. В региональной пресс-службе полиции уточнили,что в период с сентября по ноябрь 2023 года 37-летний фигурант расследования приобретал и хранил нелегальные сигареты в автомобиле марки "Лексус". Также незаконный товар содержался в арендованных гаражных боксах для дальнейшей реализации покупателям. Во время обысков оперативники изъяли 3 590 пачек безакцизной продукции.

В двух гаражах, расположенных на улицах 2-й Солнечной и Волгоградской, были обнаружены ещё 93 100 пачек сигарет. По заключению эксперта, общая стоимость изъятого составила более 11,5 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ с утверждённым прокурором обвинительным заключением материалы расследования направлены в Кировский районный суд города Омска для изучения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа