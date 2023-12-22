Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей

Полиция смогла поймать посредника преступления.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Крыма местного инженера технического аудита, работавшего в Симферопольском РЭС. Мужчина подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей С поличным также пойман и посредник криминальной схемы. Соответствующими сведениями с журналистами поделились сотрудники регионального управления Следственного комитета.

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Оперативники добавили, что в одном из кафе в центре города коммерсант передал посреднику денежные средства для дальнейшей передачи их инженеру. Затем фигуранта расследования задержали сотрудники УФСБ и УМВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Теперь должностному лицу вменяется получение взятки через посредника в особо крупном размере, а его знакомому - посредничество во взяточничестве. Посредник уже признал вину в преступлении и раскрыл подробности участия в незаконной деятельности.

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Фото и видео: Telegram / УФСБ России по Республике Крым и Севастополю / Следком Крыма и Севастополя