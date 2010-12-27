В Красносельском районе похитили и ограбили украинца из Перу

Иностранец приехал погостить к петербургскому другу, а остался без денег и телефона.

Вечер 24 декабря стал неприятным для 41-летнего украинца, приехавшего из латиноамериканской страны Перу к своему петербургскому знакомому. Около 22 часов мужчина открыл дверь на звонок и тут же оказался захваченным тремя неизвестными кавказской наружности. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Бандиты избили мужчину, отобрали у него телефон и с шапкой на глазах и под угрозой пистолета вывели на улицу. Украинца усадили в автомобиль, довезли до ближайшего торгового центра, где сняли с его карты 178 тысяч рублей в банкомате. В машине разбойники снова сняли деньги с телефона пострадавшего. Около 4 часов утра следующего дня неизвестные вернули украинца домой на 2-ю Комсомольскую улицу и скрылись.

Общий ущерб настрадавшийся украинец оценил в 305 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено дело о разбое.

Тем временем, житель Колпино избил мать ради планшета и ноутбука.

Фото: Piter.TV