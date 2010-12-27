Житель Колпино избил мать ради планшета и ноутбука

Оказалось, что мужчина был неоднократно судим.

В среду, 25 декабря, в полицию города Колпино обратилась 55-летняя женщина и заявила о нападении. Оказалось, что заявительница пострадала от рук собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевший, 38-летний мужчина напал на нее в квартире дома №26 по набережной Комсомольского канала. Сын избил мать и украл у нее планшет и ноутбук. После этого он скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В этот же день в 23:34 стражам порядка удалось задержать мужчину. Его обнаружили возле дома №15 по Октябрьской улице. Оказалось, что подозреваемый был неоднократно судим. У мужчины изъяли похищенное и отвезли в отел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербуржец задержал грабителя, напавшего на женщину.

Фото: Piter.TV