В Петербурге раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов в квартире

В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих человек, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции Петроградского района выявили факт фиктивной регистрации в квартире дома № 64 на Каменноостровском проспекте. Там было легализовано не менее шести иностранных граждан, которые по адресу не проживали.

По данным следствия, 55-летний мужчина находил мигрантов, нуждавшихся в регистрации, а жильцом квартиры выступал его знакомый. Документы и оплату принимала 37-летняя женщина. Стоимость фиктивной регистрации составляла около 20 тыс. руб.

С июля 2024 года по июль 2025 года по этой схеме на учёт поставили 23 гражданина стран ближнего зарубежья. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Жильцу квартиры назначено обязательство о явке, двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде.

