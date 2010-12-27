В Петербурге раскрыли многомиллионную ювелирную кражу

Полицейские задержали двух злоумышленников.

В Петербурге раскрыли ювелирную кражу на 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ночь с 14 на 15 декабря неизвестные пролезли через подвал, проломили пол, проникли в сейфовое помещение ювелирного салона в доме №3-1 по проспекту Большевиков. Преступники взломали металлический ящик и украли из него ювелирные украшения и деньги в сумме на 10 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецслужб 17 декабря были задержаны двое ранее судимых 46-летних неработающих граждан. Установлено, что указанные граждане являются участниками организованной группы, занимающейся совершением краж из организаций и предприятий.

В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяты три автомобиля, инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов, радиостанции и ювелирные изделия.

Против мужчин возбуждено уголовное по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Piter.TV