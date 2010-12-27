В Петербурге неизвестный избил пенсионерку и украл у нее полмиллиона

Злоумышленник представился работником коммунальной службы.

В пятницу, 20 декабря, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение об ограблении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в одной из квартир дома № 45 корпус 1 по проспекту Наставников неизвестный напал на 63-летнюю женщину. Неладное заподозрили соседи: они заметили, что с самого утра в квартире пенсионерки была включена горячая вода. Взяв запасные ключи, они открыли жилье и обнаружили хозяйку квартиры сильно избитой и привязанной к батарее.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что утром в тот же день неизвестный позвонил в квартиру женщины и представился работником коммунальных служб. После этого он напал на пенсионерку, украл 500 000 рублей и скрылся с места происшествия.

63-летняя пенсионерка госпитализирована. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay