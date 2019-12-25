В Петербурге раньше срока завершили ремонт двух путепроводов и тоннеля

На переправах поменяли асфальтобетонное покрытие.

К чемпионату Европы по футболу в Петербурге отремонтировать тоннель у Гренадерского моста, Ушаковский путепровод и Лисьеносовский путепровод. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение по трассам удалось открыть на 3 дня раньше запланированного срока, а на Льсьеносовском путепроводе — на 2,5 недели раньше срока. Там меняли асфальтное покрытие. Подрядчиком выступило ООО "АртСтройГрупп". Специалисты проверили качество выполнения работ.

Ранее ГАТИ выявила, что работы на Приморском проспекте велись с нарушениями. Из-за этого на дороге скопилась пробка.

Фото: сайт СПб ГБУ "Мостотрест"