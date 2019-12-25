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В Петербурге раньше срока завершили ремонт двух путепроводов и тоннеля
Сегодня, 14:11
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В Петербурге раньше срока завершили ремонт двух путепроводов и тоннеля

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На переправах поменяли асфальтобетонное покрытие.

К чемпионату Европы по футболу в Петербурге отремонтировать тоннель у Гренадерского моста, Ушаковский путепровод и Лисьеносовский путепровод. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение по трассам удалось открыть на 3 дня раньше запланированного срока, а на Льсьеносовском путепроводе — на 2,5 недели раньше срока. Там меняли асфальтное покрытие. Подрядчиком выступило ООО "АртСтройГрупп". Специалисты проверили качество выполнения работ. 

Ранее ГАТИ выявила, что работы на Приморском проспекте велись с нарушениями. Из-за этого на дороге скопилась пробка. 

Фото: сайт СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: мост, ремонт, тоннель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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