В Петербурге ракетный корвет "Ретивый" отправится на ходовые испытания в ноябре

Корабль предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Основное ударное вооружение кораблей - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

Стало известно, что в ноябре ракетный корвет проекта 20380 "Ретивый", который строится на "Северной верфи", выйдет на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Игорь Орлов в ходе форума "Армия-2021".

По словам гендиректора верфи, "вселение" экипажа на корвет планируется в сентябре. Помещения для команды уже подготовлены. Экипаж уже прошел обучение и должен прибыть в Северную верфь к сроку.

Игорь Орлов рассказал какие проверки на сегодняшний день проходит корвет.

Сейчас проверяем и запускаем в эксплуатацию различные корабельные системы, камбузный и медицинский блоки. После вселения личный состав будет изучать корабль, знакомиться с корабельной документацией, механизмами и оборудованием, - уточнил Орлов.

Корабль строится по заказу Минобороны РФ для Черноморского флота. Они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Основное ударное вооружение кораблей - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

Ранее в понедельник Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей в Петербурге.

Фото: Северная верфь

