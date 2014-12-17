В Петербурге ракетный корвет "Ретивый" отправится на ходовые испытания в ноябре

Стало известно, что в ноябре ракетный корвет проекта 20380 "Ретивый", который строится на "Северной верфи", выйдет на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Игорь Орлов в ходе форума "Армия-2021".
По словам гендиректора верфи, "вселение" экипажа на корвет планируется в сентябре. Помещения для команды уже подготовлены. Экипаж уже прошел обучение и должен прибыть в Северную верфь к сроку.
Игорь Орлов рассказал какие проверки на сегодняшний день проходит корвет.
Сейчас проверяем и запускаем в эксплуатацию различные корабельные системы, камбузный и медицинский блоки. После вселения личный состав будет изучать корабль, знакомиться с корабельной документацией, механизмами и оборудованием,
- уточнил Орлов.
Корабль строится по заказу Минобороны РФ для Черноморского флота. Они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Основное ударное вооружение кораблей - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".
Ранее в понедельник Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей в Петербурге.
Фото: Северная верфь
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