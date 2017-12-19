В Петербурге работодатели борются за сотрудников с помощью Xbox и пиццы

Будущих работников также стимулируют фруктами, печеньем и конфетами на рабочем месте.

В Петербурге предприниматели нашли новый способ конкурировать за квалифицированных специалистов. Об этом сообщает сайт hh.ru.

Будущих работников стимулируют фруктами, печеньем и конфетами на рабочем месте. Число вакансий с такими бонусами в Северной столице за первые шесть месяцев этого года выросло на 81%, по сравнению с 2013 годом. Чаще всего сладости предлагают IT-специалистам, маркетологам, продавцам и пиарщикам.

В 2018 году в компаниях Петербурга работникам реже предоставляют компенсации на занятия спортом и страховку жизни. При этом начальство обещает платить за мобильную связь и медицинскую страховку.

Некоторые предприниматели заманивают работников "с помощью" Хbox на рабочем месте или пятничной пиццы. Такие бонусы предлагали java- и web-разработчикам.

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