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В Петербурге работодатели борются за сотрудников с помощью Xbox и пиццы
Сегодня, 12:04
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alexandra08
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В Петербурге работодатели борются за сотрудников с помощью Xbox и пиццы

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Будущих работников также стимулируют фруктами, печеньем и конфетами на рабочем месте.

В Петербурге предприниматели нашли новый способ конкурировать за квалифицированных специалистов. Об этом сообщает сайт hh.ru.

Будущих работников стимулируют фруктами, печеньем и конфетами на рабочем месте. Число вакансий с такими бонусами в Северной столице за первые шесть месяцев этого года выросло на 81%, по сравнению с 2013 годом. Чаще всего сладости предлагают IT-специалистам, маркетологам,  продавцам и пиарщикам.

В 2018 году в компаниях Петербурга работникам реже предоставляют компенсации на занятия спортом и страховку жизни. При этом начальство обещает платить за мобильную связь и медицинскую страховку.

Некоторые предприниматели заманивают работников "с помощью" Хbox на рабочем месте или пятничной пиццы. Такие бонусы предлагали  java- и web-разработчикам.

Фото: pixabay.com

Теги: hh ru , работодатели , хbox
Категории: Новости СПб

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