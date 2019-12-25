В Петербурге работников культуры могут сократить

В комитете по культуре города пока никак не отреагировали.

В среду, 22 июля, поступила информация о возможных сокращениях работников культуры: в театрах, музеях, библиотеках, школах искусств.

По словам депутата ЗакСа Максима Резника, учреждения получили соответствующие письма. До ноября текущего года сократят около 10% штата. Однако комитет по культуре города пока никак не отреагировал на данное заявление.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города.

Фото: Piter.TV