Выплаты будут производиться до 15 июля.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в Петербурге работники социальной сферы получили первые допвыплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по социальной политике города.

Известно, что соответствующие выплаты назначают социальным сотрудникам, которые работают в стационарах. Отмечается, что их работники смогут получить при длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней в условиях временной изоляции.

На вылпаты выделено 154 миллиона рублей из резервного фонда федерального правительства. Их будут производить до 15 июля.

Ранее мы сообщали о том, что из 16 проверенных магазинов Петербурга 12 нарушили режим повышенной готовности.

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