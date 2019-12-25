  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге работающие пенсионеры получат поддержку от города
Сегодня, 21:40
65
nadezhda_sib

В Петербурге работающие пенсионеры получат поддержку от города

0 0

Часть из них работает и сейчас, в "нерабочий" период.

В Петербурге обсудили меры по поддержке работающих пенсионеров. Всего в городе их почти 1,4 млн, сообщила пресс-служба Смольного. 

Губернатор дал поручение в первую очередь обеспечить пожилых людей проездными билетами на общественный транспорт. В условиях распространения коронавируса  необходимо усилить контроль за выполнением социальной помощи гражданам старше 65, в том числе на самоизоляции. 

Около 30% работают в сфере медицины, ЖКХ, пищевой промышленности, социальной сфере, на почте и в дошкольном образовании. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам на самоизоляции помогают более 600 волонтеров.

Фото: pixabay.com 

Теги: пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии