В Петербурге работающие пенсионеры получат поддержку от города

Часть из них работает и сейчас, в "нерабочий" период.

В Петербурге обсудили меры по поддержке работающих пенсионеров. Всего в городе их почти 1,4 млн, сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор дал поручение в первую очередь обеспечить пожилых людей проездными билетами на общественный транспорт. В условиях распространения коронавируса необходимо усилить контроль за выполнением социальной помощи гражданам старше 65, в том числе на самоизоляции.

Около 30% работают в сфере медицины, ЖКХ, пищевой промышленности, социальной сфере, на почте и в дошкольном образовании.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам на самоизоляции помогают более 600 волонтеров.

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