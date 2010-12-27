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Рабочая неделя в Петербурге закончится дождями и сильным ветром
Сегодня, 9:59
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IRINA_CHALKINA

Рабочая неделя в Петербурге закончится дождями и сильным ветром

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В городе потеплеет до плюс 5 градусов.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что рабочая неделя в Петербурге закончится дождями и сильным ветром.  Об этом сообщают специалисты городского Гидрометцентра.

В городе потеплеет до плюс 5 градусов. Отмечается, что в Северной столице усилится ветер. Он будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Также продут кратковременные дожди. 

Атмосферное давление в течение суток будет постепенно понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы делятся снимками согретого Гольфстримом города.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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