Петербуржцы делятся снимками согретого Гольфстримом города

В пятницу, 6 декабря, в городе ожидается до плюс 5 градусов.

Жители Петербурга публикуют в социальных сетях фотографии согретого Гольфстримом города. На снимках видно, что снег и лед на Неве начали таять, открывая горожанам вид на воду.

В пятницу, 6 декабря, Петербург останется во власти теплого атлантического циклона. В этот день в городе на Неве ожидается до плюс 5 градусов, пройдут кратковременные дожди.

На выходных в Северной столице сохранится не по-зимнему теплая погода. В городе будет облачно, местами возможны осадки. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с.

Ранее мы писали, что новогодняя ночь в Петербурге выдастся теплой.

Фото: Instagram / lena_malysheva_1, magicmells, alexanderstrugach