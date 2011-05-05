В Петербурге пятую часть жилья покупают россияне из других регионов

Наибольший интерес к вторичному жилью отмечается у жителей Ленинградской области - 19, 8 процента, Москвы - 17,7 процента, и Приморского края - 3,7 процента.

Россияне из других регионов покупают каждую пятую квартиру в Северной столице, передает РБК со ссылкой на экспертов ЦИАН.

Наибольший интерес к вторичному жилью отмечается у жителей Ленинградской области - 19, 8 процента, Москвы - 17,7 процента, и Приморского края - 3,7 процента. На первичном также прослеживается рост первичного жилья у иностранных граждан. Как правило, покупатели являются жителями из северных и нефтегазовых регионов страны.

Так, согласно статистике, на остальные города нашей страны, жители которых покупают недвижимость в Петербурге, приходится 20,6 процента покупателей. Петербуржцы составляют 79,4 процента от общего числа.

Отмечается спрос жилья в Петербурге от россиян из Свердловской области и Красноярского края. Они входят в пятерку, которые больше всего интересуются недвижимостью на рынке Петербурга.

Ранее спрос на недвижимость в Ленобласти снизился из-за роста цен. Так, за девять месяцев в регионе заключили 14 783 договора долевого участия.

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