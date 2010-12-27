В Адмиралтейском районе 5-летний мальчик перепутал марганцовку с соком

Ребенка госпитализировали с ожогами слизистой.

В минувшую субботу в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга с ожогом глотки был госпитализирован 5-летний мальчик. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", ребенок перепутал марганцовку с соком.

Известно, что инцидент произошел в районе часа дня на 5-й Красноармейской улице. Прибывшие по вызову врачи экстренно госпитализировали малыша в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали у него химический ожог рта и глотки 1-2 степени. Мальчик был в состоянии средней тяжести.

Как выяснилось, ребенок добрался до дезинфицирующего раствора по недосмотру родителей, приняв его за напиток. Отмечается, что семья является благополучной. На учете не стоит.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Центральном районе иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину.