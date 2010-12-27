В Центральном районе иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину

Петербуржец скончался на месте.

В ночь на 25 марта в Центральном районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отеле пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате происшествия погиб мужчина.

Известно, что инцидент произошел примерно в 2:30 около дома 22 на Дворцовой Набережной, на пересечении с Мошковым переулком. Водитель на машине марки "KIA" во время движения наехал на петербуржца.

Отмечается, что мужчина, которому на вид было около 40-ка лет, просто лежал на проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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