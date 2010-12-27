Пятизвездочный отель продают на "Авито" за 21 млрд рублей

Собственник продает здание, но не гостиничный бизнес.

Интернет пользователям предложили купить на Avito одну из гостиниц в Невском районе Санкт-Петербурга. Здание стоимостью в 21 млрд рублей стало самым дорогим предложением не только в Культурной столице, но и, пожалуй, в России.

В комментариях к объявлению сообщается, что "Талеон Империал Отель" можно купить по частям. Однако продается не гостиничный бизнес, а именно здание. Индивидуальный предприниматель Юрий Владимирович добавляет, что стоимость лота составляет 20847 млрд рубелей.

В базе объявлений продавца также имеется информация о продаже двух участков земли и складов на территории города и области. Также Юрий Владимирович предлагает помещения в аренду под бутики в здании своего пятизвездочного отеля. Цена такой аренды составляет 600 тыс. в месяц.

Отметим, что здание обладает богатой историей. Раньше во дворце жила династия купцов Елисеевых, а позже там выступали Маяковский и Блок. Сейчас в "Талеон Империал Отеле" 89 номеров. Помимо них там есть конференц-залы, два бассейна и тренажерный зал, ресторан и банкетный зал. Общая площадь недвижимости составляет 24 тысячи квадратных метров.

Фото: blt-pro.ru