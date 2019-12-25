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Ребенок в Петербурге получил химический ожог после того, как съел домашнее растение
Сегодня, 8:46
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Ребенок в Петербурге получил химический ожог после того, как съел домашнее растение

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Следствие организовало процессуальную проверку по данному факту.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с ребенком в Московском районе. Мальчик 2023 года рождения получил ожог, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, 21 июля, пока мать находилась на кухне, пострадавший стал жевать листья домашнего растения. Спустя некоторое время его лицо покраснело. В больнице у малыша зафиксировали химический ожог рта и глотки. 

Следствие организовало процессуальную проверку по данному факту. 

Ранее на Piter.TV: подросток находится в больнице с подозрением на вирус Коксаки в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: следствие, химический ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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